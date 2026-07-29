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Zidane ganhará na seleção francesa menos da metade que Ancelotti recebe para treinar o Brasil

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 10:05:00 Editado em 29.07.2026, 10:13:58
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Zidane terá um salário fixo inferior à metade dos vencimentos de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Segundo informações divulgadas pela rádio francesa RMC nesta quarta-feira, 29, o novo técnico da França receberá ? 300 mil (cerca de R$ 1,75 milhão) por mês, enquanto o italiano ganha aproximadamente R$ 6 milhões mensais no Brasil.

A diferença entre os vencimentos pode diminuir com o cumprimento de metas previstas no contrato de Zidane. O treinador francês tem a possibilidade de elevar sua remuneração mensal para ? 450 mil (aproximadamente R$ 2,63 milhões) caso atinja os objetivos estabelecidos pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

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Mesmo no cenário com os bônus, o valor ainda fica abaixo do recebido por Ancelotti. O técnico da seleção brasileira tem vencimentos estimados em cerca de ? 10 milhões por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 6 milhões por mês.

QUANTO ZIDANE VAI RECEBER NA FRANÇA?

De acordo com a RMC, o contrato de Zidane prevê um pagamento fixo de ? 300 mil mensais. Em um ano, o valor chega a ? 3,6 milhões, cerca de R$ 21 milhões na conversão indicada.

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O vínculo também inclui bonificações relacionadas ao desempenho da equipe. Com o cumprimento das metas previstas, o salário pode alcançar ? 450 mil por mês, o que representaria uma remuneração anual de até ? 5,4 milhões, aproximadamente R$ 31,5 milhões.

O ex-meia de 54 anos assumirá a seleção francesa após construir uma carreira de destaque no Real Madrid, clube pelo qual conquistou três títulos consecutivos da Liga dos Campeões como treinador. Agora, Zidane terá o desafio de comandar a França no ciclo que se estende até a Copa do Mundo de 2030.

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