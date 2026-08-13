Zidane escolhe campeão de 98 para integrar comissão técnica da seleção francesa

Zinedine Zidane, novo técnico da seleção francesa, resolveu apostar em um velho conhecido para integrar a comissão técnica da equipe nacional neste início de ciclo. Restando pouco menos de um mês para sua estreia à beira do campo, ele nomeou Fabien Barthez, campeão do Mundo em 98, para ocupar a função de treinador de goleiros da França.

Ele chega para assumir o lugar de Franck Raviot, figura de destaque na função, e que trabalhou com o ex-treinador Didier Deschamps, substituído no cargo após a participação dos franceses na última edição da Copa do Mundo.

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Um dos pilares da França no título da Copa do Mundo de 1998, Barthez brilhou com as camisas do Toulouse, Monaco e Olympique de Marselha, e sempre teve amizade com Zidane. Na Inglaterra, ele também defendeu o Manchester United. Após encerrar a carreira, o ex-goleiro teve uma passagem pela seleção na função de consultor sob a gestão de Raymond Domenech e Laurent Blanc.

A nomeação de Barthez como integrante da comissão técnica de Zidane foi confirmada pela Federação Francesa de Futebol (FFF) na manhã desta quinta-feira.

O restante do estafe também foi definido. David Bertoni e Hamidou Msaide serão os auxiliares. Grégory Dupont vai atuar na função de consultor estratégico e de performance, Stéphane Plancque será observador de jogadores, enquanto Farid Tabet vai assumir o posto de analista de vídeo e treinador adjunto. Completando a lista, Zidane chamou Clément Ybert como assistente de vídeo.

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A estreia do ex-meio-campista Zinedine Zidane como treinador da seleção nacional de seu paíos acontece no dia 25 de setembro, em Istambul, quando a França vai enfrentar a Turquia em partida válida pela Nation League.