Zidane destaca importância de jogo contra o City: 'Para nós é mais uma final' - TNOnline

A Liga dos Campeões da Europa está de volta e logo de cara o Real Madrid tem uma missão das mais difíceis pela frente para seguir na competição. Nesta sexta-feira, o clube espanhol encara o Manchester City, em Manchester, na Inglaterra, e precisa reverter a derrota sofrida por 2 a 1 na Espanha, ainda em fevereiro, para se classificar às quartas de final.

De acordo com o técnico francês Zinedine Zidane, a sua equipe está pronta para esse desafio. "Nós nos preparamos bem para jogar esta partida. É um jogo de volta, sabemos o resultado da primeira partida, a desvantagem, mas estamos focados e sabemos que amanhã (sexta-feira) é outra final. É a segunda partida desta fase e vamos tentar fazer uma ótima partida", disse em entrevista coletiva por videoconferência.

Zidane não quis confirmar se o atacante belga Eden Hazard será titular na partida desta sexta-feira. O jogador sofreu com muitas lesões ao logo da temporada e na reta final do Campeonato Espanhol ficou de fora de partidas importantes. No entanto, as palavras do treinador deram uma esperança ao torcedor merengue.

"Ele sentiu um pouco de desconforto no final do Campeonato Espanhol, mas agora está muito melhor e tivemos muito tempo para nos preparar para o jogo. Está tudo bem e com confiança. Quando ele sofreu uma lesão durante a temporada é verdade que jogar a cada dois dias se torna difícil de se recuperar. Agora ele está bem e não precisa jogar com desconforto", comentou.

Quem não estará em campo - nem viajou para a Inglaterra - é o atacante galês Gareth Bale por conta de um problema pessoal. Zidane não quis dar muita atenção para a sua ausência. "Dizem muitas coisas. Temos uma relação de respeito entre treinador e jogador. É uma conversa privada, só posso dizer que preferiu não jogar e o resto é entre ele e mim", sintetizou.