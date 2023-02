Zhou é o mais rápido do dia o Bahrein; Drugovich volta aos testes neste sábado

(via Agência Estado)

Após liderar o primeiro dia de testes da Fórmula 1, no Circuito Internacional do Bahrein, o atual campeão Max Verstappen e sua Red Bull foram superados por Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, nas sessões desta sexta-feira. O chinês anotou uma volta de 1min31s610, apenas 0s040 à frente do holandês da Red Bull. Fernando Alonso, dono do segundo melhor tempo na quinta, colocou a Aston Martin em terceiro lugar, com 1min31s650 em uma de suas 130 voltas.

Diferentemente do dia anterior, Alonso foi o único piloto enviado à pista pela equipe britânica. Na quinta, o brasileiro Felipe Drugovich, reserva da equipe, participou da primeira parte dos testes, como substituto de Lance Stroll, que está impossibilitado de correr pois lesionou os pulsos em um acidente de bicicleta.

A Aston Martin tem evitado oferecer detalhes sobre a lesão de Stroll, que pode abrir uma oportunidade para Drugovich correr o primeiro GP do ano, daqui a uma semana, também no Bahrein. Depois de ficar de fora nesta sexta dominada por Alonso, o brasileiro foi confirmado na primeira sessão de sábado.

No início do novo dia de testes, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, estabeleceu a referência do dia ao anotar 1min32s786, mas foi sendo jogado para baixo até parar em sexto lugar, atrás também do alemão Nico Hulkenberg, substituto de Mick Schumacher na Haas, e Nyck De Vries, novato da AlphaTauri. Logan Sargeant (Williams) e Oscar Piastri (McLaren), outras duas novidades desta temporada, ficaram em sétimo e nono, respectivamente. O ferrarista Charles Leclerc, vice-campeão de 2022, fez o oitavo tempo, e Pierre Gasly, da Alpine, fechou o top 10.

A Mercedes, que enfrentou problemas com seu carro ao longo da temporada passada, teve de lidar com uma falha hidráulica durante a volta de George Russell na segunda sessão do dia. Ele não conseguiu mais voltar para a pista e encerrou os testes com apenas 26 voltas. Antes, na primeira sessão de treinamentos, Lewis Hamilton conseguiu dar 72 voltas e fez apenas o 15º tempo.