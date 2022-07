Zenit anuncia extensão dos contratos dos brasileiros Malcom e Claudinho até 2027

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Zenit não quer saber de perder jogadores pela cláusula de guerra e vai garantindo a presença de seus brasileiros na Rússia. Depois de anunciar acordo com Wendel ao longo da semana, agora o clube russo anuncia a extensão dos contratos com o meia Claudinho e o atacante Malcom até o fim da temporada de 2027.

continua após publicidade .

Os jogadores acertaram o novo acordo logo depois da vitória sobre o Krylya Sovetov, por 3 a 0, nesta sexta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Russo. Os gols no estádio de São Petersburgo foram de Mostovoy, duas vezes, e Kuzyaev, de pênalti.

"O Zenit Football Club parabeniza Malcolm e Claudinho pelos acordos renovados e deseja que eles conquistem novos patamares esportivos como parte do time azul-branco-azul!", festejou o clube russo ao anunciar os acordos. Ambos estiveram em campo.

continua após publicidade .

Malcom tinha contrato até 2024 e renovou por três temporadas. Revelado no Corinthians, o atacante defende o clube russo desde 2019 e rapidamente se tornou ídolo do torcedor. São 77 partidas disputadas, com 17 gols e 20 assistências. No currículo, são sete conquistas: tricampeonato russo, tricampeonato da Copa da Rússia e a Supercopa do país.

Claudinho chegou dois anos depois. Após brilhar no Brasileirão, foi para o Zenit em 2021 e logo se destacou, sendo eleito o melhor jogador do futebol russo na temporada passada. Com 33 jogos disputados, já anotou 10 gols e deu outras 10 assistências. A ampliação do vínculo por duas temporadas vem após clubes do Brasil, como o São Paulo, tentarem repatriá-lo.