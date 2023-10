Zeballos sofre lesão grave no joelho e desfalca o Boca na final da Libertadores

Siga o TNOnline no Google News

O atacante Zeballos está fora da final da Libertadores. Ele sofreu uma grave lesão no joelho direito na derrota do Boca Juniors para o Belgrano, em partida válida pela Copa da Liga Argentina, e pode ficar até oito meses parado.

O clube divulgou nas redes sociais a contusão do atleta e o tratamento a ser feito. Na postagem, o departamento médico informa que o atacante teve ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco externo do joelho direito. O próximo passo é a reabilitação pré-operatória para depois agendar a cirurgia.

Zeballos vinha ganhando espaço no elenco profissional e era uma importante alternativa ofensiva. No confronto diante do Belgrano, o técnico Jorge Almirón optou por uma formação praticamente de reservas para preservar os titulares e apostou na sua escalação.

Esta não é a primeira lesão grave que o jovem atacante sofre. Em fevereiro deste ano, Zeballos teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo e precisou ficar um bom tempo entregue ao departamento médico do clube.

Com a ausência do jovem de 21 anos, Jorge Almirón deve dar espaço para Luca Langoni servir como opção neste final de temporada. Nesta quarta-feira, o jogador trabalhou ao lado do elenco principal e deve ficar à disposição.

O Boca Juniors, que eliminou o Palmeiras nas semifinais, decide a Libertadores diante do Fluminense. O jogo acontece no dia 4 de novembro e a final vai ter o Maracanã como palco.