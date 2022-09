Zé Roberto vê Brasil nervoso, mas exalta vitória na estreia do Mundial de Vôlei

(via Agência Estado)

O Brasil não teve uma exibição de gala, mostrou nervosismo em vários momentos da partida, mas começou o Mundial de Vôlei Feminino derrotando a República Checa por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 25/16, 22/25 e 25/18. O técnico José Roberto Guimarães pontuou alguns erros da equipe, mas crê em crescimento no decorrer do campeonato.

continua após publicidade .

"Toda estreia é nervosa. No primeiro set, a gente estava com a respiração um pouco acima do normal. Mas acho que conseguimos equilibrar as ações, conseguimos ganhar de uma forma boa. O segundo também. O terceiro que me chama a atenção. Por não agredirmos como nós agredimos, no bom sentido. Nossa defesa, nosso passe um pouco mais firme. O saque, diminuímos um pouco a pressão. E o adversário conseguiu melhorar o volume de jogo. No quarto, viemos mais decididos e com atitude", pontuou.

Zé Roberto exaltou também a vitória na estreia do torneio. "Foi uma vitória suada, mas importantíssima. A gente sabe da importância de somar três pontos a cada partida. Porque a gente leva esses pontos para a próxima fase. O time de hoje teve altos e baixos, até pelo peso da própria estreia. O time da República Checa teve muita qualidade e volume de jogo. E nos colocou em dificuldade com um bloqueio pesado também. A tônica é essa: crescer a cada partida e ver onde precisamos melhorar."

continua após publicidade .

O Brasil se prepara agora para o próximo compromisso no Mundial. Na segunda-feira, a seleção de José Roberto Guimarães irá enfrentar a Argentina, em mais um clássico sul-americano. O treinador quer que sua equipe mantenha o mesmo nível durante todos os sets.

"Foi uma partida importante para começar. Mas sempre tendo o feedback do que não foi bom. Não podemos passar por cima dos nossos erros. Porque a cada dia vai ser mais difícil. E temos de ter um foco muito maior para que a gente mantenha os três sets da mesma maneira", completou.

Já a destaque do Brasil na vitória deste sábado, a ponteira e capitã Gabi, com 24 pontos, sendo 23 de ataque e um de saque, seguiu a linha do treinador. "É sempre bom começar a competição com vitória. No momento que conseguimos sacar melhor, facilitamos a nossa vida contra um bloqueio pesado da República Checa. Temos que crescer a cada partida e errar menos. Foi uma estreia positiva, com três pontos importantes para sequência da competição. Agora é pensar na Argentina."

A seleção brasileira ainda não conquistou o título no Campeonato Mundial. Foram três vices e um quarto lugar. Na última temporada, sequer ficou entre os quatro primeiros.