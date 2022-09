Zé Rafael projeta Palmeiras com espírito de final para superar Santos no Allianz

(via Agência Estado)

Com oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Internacional, o Palmeiras tem agora somente o Campeonato Brasileiro em seu calendário. E para não deixar escapar um título tão cobiçado, o volante Zé Rafael falou sobre o tipo de comportamento que seus companheiros devem ter nesta reta final de competição para conquistar o objetivo.

"A nossa equipe vai a campo como se fosse mais uma final. Cada jogo nosso vai ser assim, com essa preparação, pensanso em vencer e dar o nosso melhor. Tenho certeza de que domingo faremos uma grande partida", afirmou o jogador.

Apesar da vantagem na classificação (54 pontos), o jogador entende que o ritmo não pode diminuir diante do risco da aproximação dos concorrentes. Além do Inter, que soma 46 pontos, Flamengo e Fluminense (45), Corinthians (44) e Athletico-PR (43) ainda sonham com tropeços seguidos do time paulista para tentar embolar a briga pelo título brasileiro deste ano.

"O Palmeiras tem se preparado muito, aprimorado algumas coisas que a gente não conseguia por talta de tempo, e agora estamos chegando a uma reta final importante. Por isso é importante manter o nível do nosso jogo elevado", afirmou o atleta.

Na manhã deste sábado, o técnico Abel Ferreira encerrou o trabalho de preparação para a partida contra o Santos. O cronograma incluiu um vídeo para os atletas no centro de excelência do clube seguido de uma atividade técnica e tática, onde os jogadores aprimoraram as finalizações.