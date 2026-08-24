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Zé Rafael assina com o português Alverca após títulos com o Palmeiras e dispensa no Santos

Escrito por (via Agência Estado)
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O volante Zé Rafael está de casa nova após ser dispensado por Cuca no Santos. O jogador que fez história no Palmeiras, com muitos títulos, foi anunciado nesta segunda-feira pelo Alverca, de Portugal. Ele também estudava proposta para reforçar o Sport, na Série B.

"Zé Rafael, esta é a tua casa, a tua nova família", anunciou o clube em vídeo nas redes sociais no qual mostra o jogador realizando os exames médicos, fazendo exercícios físicos e assinando o contrato.

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Aos 33 anos, Zé Rafael tenta recomeçar a carreira no clube europeu após sofrer demais com as lesões e atuar muito pouco com a camisa do Santos em duas temporadas após sair do Palmeiras - foi bicampeão da Libertadores. Ele chegou à Vila Belmiro machucado e necessitou passar por cirurgia nas costas.

Será a primeira aventura internacional de Zé Rafael, que acertou sua saída do Santos de maneira amigável após somente 40 partidas em dois anos e, desta forma, desembarcou em Portugal sem a necessidade de investimentos do Alverca.

O clube português brincou em suas redes sociais dizendo que contratou um jogador que vale por três. Com Zé Rafael, a expectativa da direção do Alverca é de reação do Campeonato Português, no qual a equipe somou somente um ponto em três rodadas e amarga a vice-lanterna.

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O volante não deve ter problemas de adaptação na nova casa, pois o Alverca vem investindo em mão de obra brasileira. Na nova equipe, Zé Rafael terá a seu lado os compatriotas Figueiredo e Rayan Lucas.

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