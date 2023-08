Zanetti detona Lukaku após atacante ignorar Inter e negociar com a Juventus: 'Nos traiu'

A temporada europeia começa no fim de semana e o belga Romelu Lukaku tem tudo para estar ausente nas primeiras rodadas. O atacante virou persona non grata na Inter de Milão, onde atuou por empréstimo na temporada passada, após ignorar as propostas para permanecer no clube e ser flagrado negociando com a rival Juventus. Vice-presidente do clube de Milão, Javier Zanetti definiu o jogador como "traidor."

Emprestado pelo Chelsea na temporada passada, o belga estava nos planos para ser recontratado em definitivo, mas mudou de atitude após a proposta inicial de negócio com a Inter justamente pelo interesse da Juventus. Jogadores da equipe, como o capitão Lautaro Martínez, reclamaram que Lukaku "desapareceu" e estava "evitando contato."

Revoltado com o jogador, Zanetti não poupou críticas ao atacante. "Depois do que a Inter fez por ele, esperávamos um comportamento completamente diferente para lidar com essa situação tanto como profissional quanto como homem", disparou o dirigente, em entrevista à Gazzetta dello Sport, da Itália. "Lukaku nos traiu, estamos muito decepcionados. Ele tem o direito de ir para onde quiser, só tinha de nos dizer. No entanto, ninguém é maior do que o clube e, quando se trata de construir uma equipe, há que ter sempre em conta quem se coloca no vestiário."

Reformulando todo seu plantel após fracasso na temporada passada, o Chelsea gostaria de trocar Lukaku pelo sérvio Dusan Vlahovic, que já manifestou interesse em deixar a Juventus por causa de punição que tirou o clube das competições europeias. Mas, os italianos pedem uma compensação financeira e, além disso, o negócio encontra nova resistência.

Ultras da Juventus são contra a chegada do belga a Turim e colocaram uma faixa contra a contratação. A Curva Sud exibiu sua reprovação: "Lukaku, fique em Milão, já temos um goleiro reserva." É uma ironia por lance no qual o atacante belga impede gol de cabeça de Dimarco na final na Liga dos Campeões. A bola ia para o gol, mas bateu no centroavante. Enquanto não define seu futuro, o jogador trabalha sozinho no Chelsea, em Cobham.