Zanetti contrai virose e desfalca equipe brasileira no Mundial de ginástica artística

A equipe masculina brasileira sofreu uma baixa de última hora para o Mundial de ginástica artística, em Antuérpia, na Bélgica. O campeão olímpico Arthur Zanetti sofreu uma virose e perdeu os treinos das últimas semanas. Nesta quarta-feira, o experiente ginasta foi cortado da competição.

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Zanetti se recuperou nos últimos dias, mas ainda não está 100% fisicamente. Mesmo assim, o especialista nas argolas seguirá integrando a equipe na Bélgica. "Zanetti, com sua experiência e liderança, tem muito a contribuir para o time aqui na Antuérpia e segue em preparação para os Jogos Pan-Americanos", disse Hilton Dichelli Junior, coordenador da seleção brasileira de ginástica artística masculina.

Zanetti afirmou que ficará na torcida pelos companheiros de equipe. "Não irei competir, mas faço parte da equipe e farei até o final. Acredito muito, muito mesmo, no potencial de todos os atletas brasileiros que estão aqui. Todos fazem uma ginástica de altíssimo nível, muito bonita de se ver. Continuo dando força e oferecendo minha ajuda aos companheiros na busca pelo nosso objetivo principal, que é a classificação olímpica", declarou o atleta.

A CBG também confirmou a baixa do ginasta Tomás Florêncio, que reclamou de dores na última sexta-feira e foi cortado do time. Bernardo Miranda, que demonstrou excelente desempenho na etapa de Paris da Copa do Mundo, vai substituir o compatriota na equipe no Mundial.

Com estas mudanças, a equipe brasileira terá na Antuérpia os seguintes ginastas: Arthur Nory, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Yuri Guimarães e Patrick Sampaio. O Mundial será disputado na cidade belga entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro.