Zanetti, Caio e Diogo estão na final individual na ginástica; equipe está fora

Arthur Zanetti Caio Souza e Diogo Soares estão na final individual da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já a equipe brasileira terminou, neste sábado, em nono lugar e acabou eliminada da competição.

Campeão olímpico em Londres/2012 e prata na Rio/2016, Zanetti terminou na quinta posição das argolas e vai tentar um terceiro pódio consecutivo. Já Diogo Soares obteve a última vaga na final do individual geral. Caio Souza vai estar nas finais do salto e a do individual geral.

Por equipes, o Brasil não vai ter a oportunidade de pelo menos repetir o sexto lugar na Rio/2016, porque terminou na nona posição, 0,229 pontos atrás da Ucrânia, que ficou com a última vaga.

O Japão ficou em primeiro na classificatória, seguido por China e da equipe do Comitê Olímpico Russo. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Suíça e Ucrânia completaram os classificados.

A disputa por medalhas no individual vai ser na quarta-feira, às 7h15 (de Brasília). A decisão das argolas e a do salto estão previstas para o dia 2 de agosto, a partir das 5h.