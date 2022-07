Zagueiro Renan é preso após acidente; Bragantino e Palmeiras prometem assistência

(via Agência Estado)

A situação do zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, se complicou nas últimas horas, após ele se envolver em um acidente de trânsito com vítima fatal, na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, que liga Bragança Paulista até Itatiba e corta a Rodovia Dom Pedro I. O atleta foi preso em flagrante por homicídio culposo por ter ingerido bebida alcoólica e não ter permissão para dirigir.

Durante a ocorrência, os policiais rodoviários que estiveram no local disseram que Renan apresentava odor etílico e diversos sinais de embriaguez. Além de ter se recusado a fazer o teste do bafômetro. Já na delegacia, se negou a fazer exame de sangue e se manteve calado. Agora, será conduzido à cadeia de Piracaia e vai passar por audiência de custódia neste sábado.

Apesar da embriaguez ao volante não ter sido comprovada, foi achado próximo do automóvel do jogador uma garrafa de bebida. Como o zagueiro não tinha CNH definitiva e estava com a permissão para dirigir suspensa, o crime se tornou inafiançável.

Red Bull Bragantino e Palmeiras se pronunciaram em notas oficiais, e se colocaram à disposição para prestar toda a assistência necessária às autoridades e aos familiares da vítima. O motociclista morto tinha 38 anos.

"O Red Bull Bragantino recebeu na manhã desta sexta-feira a informação sobre o acidente de carro envolvendo o atleta Renan. O clube está acompanhando o caso de perto e se coloca à disposição para prestar toda a assistência necessária às autoridades e aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza", se pronunciou o clube em nota oficial.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu na manhã desta sexta-feira a informação sobre o acidente de carro envolvendo o atleta Renan. O clube está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza", divulgou o Palmeiras.