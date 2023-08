Zagueiro que sofreu grave lesão em lance com Marcelo passa por cirurgia na Argentina

Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors que sofreu uma grave lesão em lance com Marcelo em partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, passou por cirurgia nesta segunda-feira. Segundo o clube, o atleta ficará em observação e deverá ter alta nesta terça.

"O jogador Luciano Sánchez foi operado de uma luxação traumática do joelho esquerdo. A reconstrução ligamentar foi realizada pela equipe médica do clube e a reparação do nervo peroneal pelo Dr. Mariano Socolovsky e equipe. O paciente permanecerá internado por 24h e logo terá alta para continuar a reabilitação em seu domicílio", diz a nota do clube.

O defensor, que deve ficar de 10 a 12 meses em recuperação, isentou Marcelo de culpa. Luciano Sánchez afirmou ter recebido um pedido de desculpas do lateral do Fluminense e se mostrou sereno com o desenrolar do seu tratamento.

"Marcelo me ligou e mandou mensagem para pedir desculpas. Sei que foi sem intenção. Ele disse que estava se sentindo mal e fiquei sabendo que foi tentar falar comigo no vestiário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Eu o admirava como jogador e agora o admiro como pessoa. Não tenho nada para reclamar dele, ele pode ficar tranquilo e lhe disse isso", disse o zagueiro dias após ter sofrido a lesão.

Pela expulsão, Marcelo pegou três jogos de suspensão da Conmebol, além de ter recebido uma multa de aproximadamente R$ 30 mil. O lateral já cumpriu um jogo, justamente diante do Argentino Juniors, e desfalcará o Fluminense nas duas partidas frente ao Olímpia-PAR, que eliminou o Flamengo.