Zagueiro Nino sofre entorse leve e é desconvocado da seleção brasileira

A CBF confirmou neste domingo que o zagueiro Nino, do Fluminense, sofreu uma entorse leve no joelho esquerdo. A notícia deve tranquilizar a torcida do time carioca, que disputará a final da Copa Libertadores no dia 4 de novembro. Apesar da lesão ser menos grave que o esperado, o jogador foi desconvocado da seleção brasileira.

Nino se machucou no treino de sábado, na preparação da equipe nacional para a partida contra o Uruguai, na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, ele passou por uma série de exames e foi avaliado pelos médicos da seleção.

A lesão causou preocupação no departamento médico, que detectou uma entorse leve, sem a necessidade de cirurgia no joelho esquerdo. "O atleta permanece em tratamento na concentração (da seleção) e retorna para o Fluminense nesta segunda (16), para dar continuidade ao processo de recuperação em seu clube", informou a CBF, em breve comunicado.

Ainda na noite de sábado, o técnico Fernando Diniz convocou o zagueiro Adryelson, um dos destaques do Botafogo, líder disparado do Brasileirão. O treinador ainda tem a sua disposição os zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer para o duelo desta terça, na capital uruguaia.

O corte de Nino é o sexto na seleção brasileira somente nesta Data Fifa, todos por motivos de lesão.