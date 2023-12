Zagueiro Neris desfalca o Cruzeiro contra o Palmeiras por 'questões familiares'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O técnico Paulo Autuori ganhou um problema de última hora para escalar o Cruzeiro que recebe o virtual campeão Palmeiras na despedida do Brasileirão, nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. O zagueiro Neris não foi relacionado.

O clube não deu detalhes sobre os motivos que fizeram o jogador ser cortado da lista de relacionados e informou somente que a decisão veio por causa de "questões familiares". O jogador formaria dupla de defesa com Luciano Castán.

Dono da segunda melhor defesa do Brasileirão, com somente 31 gols sofridos, o Cruzeiro tenta segurar o poderoso ataque palmeirense, o mais eficaz da competição, com 63 bolas nas redes adversárias, para buscar vaga na Copa Sul-Americana de 2024.

Depois de passar boa parte do segundo turno lutando contra o rebaixamento, o Cruzeiro se garantiu matematicamente na elite para 2024 após segurar o 0 a 0 com o Botafogo, e agora tenta vaga na sul-americana como um prêmio de consolação após tanto sofrimento.

Para isso, basta empatar no Mineirão, que deve receber um excelente público após mais de 32 mil ingressos vendidos por antecedência. Para a vaga de Neris, Paulo Autuori deve promover a entrada de João Marcelo, com a manutenção de William e Marlon nas laterais.