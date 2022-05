Zagueiro Fábio Sanches é dúvida na Ponte Preta para duelo com o Novorizontino

Da Redação

O elenco da Ponte Preta se reapresentou na tarde desta segunda-feira e iniciou os trabalhos visando o jogo de sexta, contra o Novorizontino, às 19 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A principal dúvida é Fábio Sanches, que foi substituído no início do dérbi contra o Guarani, no último domingo, por causa de um problema muscular. O zagueiro vai passar por exames mais detalhados para saber a gravidade da lesão.

Para o jogo contra o Novorizontino, o técnico Hélio dos Anjos ainda não deve contar com o lateral-esquerdo Artur, que segue em tratamento no departamento médico.

A tendência é que o treinador ponte-pretano mantenha a base que iniciou no empate sem gols com o Guarani e vem jogando nas últimas partidas. Se Fábio Sanches não reunir condições, Fabrício entra em seu lugar.

Defendendo a invencibilidade no Moisés Lucarelli, a Ponte busca a terceira vitória seguida como mandante para encostar no G4. O time é o décimo colocado, com oito pontos.