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Zagueiro do Real Madrid é multado e perde carteira por dirigir embriagado, diz jornal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, foi multado em 14,4 mil euros (cerca de R$ 87 mil) e teve a carteira de habilitação suspensa por oito meses na Espanha após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool. O jogador foi abordado durante uma blitz de rotina em Gran Canaria, no dia 16 de agosto.

De acordo com o jornal Atlântico Hoy, o defensor merengue conduzia um Porsche quando foi parado pelos agentes. O teste do bafômetro registrou 0,90 mg/l de álcool no ar expirado, quase quatro vezes acima do limite geral permitido no país, de 0,25 mg/l.

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Na Espanha, uma taxa acima de 0,60 mg/l pode ser considerada crime contra a segurança. No caso de Asencio, não houve acidente nem qualquer registro de condução perigosa. O jogador admitiu os fatos durante um julgamento rápido realizado em 19 de agosto.

Como punição, além da multa, o jogador da equipe espanhola teve a carteira de motorista suspensa por oito meses. O valor da multa foi calculado com base em quatro meses de pena, com uma diária de 120 euros (cerca de R$ 720).

Asencio, de 23 anos, está entregue ao departamento médico e vem fazendo tratamento para se recuperar de uma lesão muscular no reto femoral da perna direita. O seu retorno para as atividades de campo está previsto para a acontecer na metade de setembro.

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A condenação acontece próximo a outro processo que o jogador terá de enfrentar. Nesta quinta-feira, será realizada uma audiência que deve se estender até o dia 7 deste mês. Asencio, juntamente com outros três ex-jogadores do Real Madrid, é acusado de envolvimento na gravação não autorizada de vídeos íntimos de duas jovens, sendo que uma delas é menor de idade.

Ele não é acusado de participar da gravação, mas responde por um suposto crime de distribuição de imagens. Apesar de as vítimas terem aceito as desculpas e recebido uma compensação financeira pelo episódio, o processo continua em andamento na justiça da Espanha.

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