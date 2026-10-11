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Zagueiro do Coritiba faz chá revelação no Couto Pereira ao lado da família

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Couto Pereira foi palco de um momento especial para o zagueiro Jacy. Em publicação nas redes sociais, o Coritiba mostrou o jogador ao lado da esposa, Izabella Segatti, e do filho, Miguel, durante o chá revelação realizado no estádio neste sábado. O casal descobriu que espera gêmeos: um menino e uma menina.

"A gente agradece muito pelo carinho, pelo respeito e admiração, não só por mim, mas pela minha família. A gente escolheu o Couto porque, não só o Couto, mas o Coritiba está fazendo parte da minha vida e da minha família", disse Jacy no vídeo.

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No post, o clube parabenizou o camisa 55 pela chegada dos gêmeos e celebrou o momento especial vivido pelo zagueiro e sua família.

Jacy chegou ao Coritiba em maio de 2025, após passagem pelo Operário-PR, e integrou o elenco que conquistou o título da Série B naquela temporada. A campanha garantiu o retorno do clube paranaense à elite do futebol brasileiro.

O Coritiba vai a campo nesta segunda-feira, quando recebe o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com 38 pontos, a equipe do Paraná ocupa a 10ª colocação e está cinco pontos à frente do Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

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