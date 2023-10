Zagueiro destaca 'mentalidade forte' do Guarani na briga pelo acesso na Série B

O zagueiro Alan Santos demonstrou confiança em uma arrancada do Guarani na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro para conquistar o acesso. O jogador de 32 anos reforçou que, mais importante do que a parte técnica, é a mentalidade vencedora que o elenco demonstra ter.

"Já participei de grupos muito bons tecnicamente, mas que não tinha a mentalidade de buscar algo mais. Também já estive em elencos um pouco abaixo tecnicamente, mas com muita vontade. O elenco do Guarani tem uma mentalidade bem forte e todas as virtudes para conquistar o acesso", elogiou.

Alan Santos, que já participou de 29 jogos na temporada, sendo 21 na Série B, revelou o sonho de comemorar o acesso e destacou a importância de vencer em casa. "Eu tenho um quadro em casa com meus objetivos e um deles é comemorar o acesso com minha família. Isso não sai da minha cabeça e vou trabalhar o tempo todo para conquistar isso. Temos três jogos em casa, três decisões para a gente carimbar o nosso objetivo. Vamos entrar muito fortes, sabendo da dificuldade que o Botafogo irá colocar.

Para escalar o time, o técnico Umberto Louzer segue com dúvida no meio-campo. Bruninho sentiu dores musculares e deve ser substituído por Régis. Por outro lado, o volante Matheus Bueno, que cumpriu suspensão, reassume a vaga ocupada por Lucas Araújo.

A escalação base do Guarani, portanto, conta com Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Régis; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes.

Com o empate sem gols diante do Mirassol na última rodada, o Guarani aparece em quinto lugar, com 55 pontos, apenas um a menos do que o Juventude. O jogo diante do Botafogo, pela 34ª rodada, será realizado na sexta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Na sequência, o time campineiro encara Londrina (fora), Criciúma (casa), ABC (casa) e Atlético-GO (fora).