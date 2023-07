Zagueiro Dedé, ex-Cruzeiro e Vasco, anuncia aposentadoria aos 35 anos

Com passagens relâmpago em 2022 por Ponte Preta e Athletico-PR, respectivamente, o zagueiro Dedé anunciou por meio de suas redes sociais sua aposentadoria dos gramados aos 35 anos de idade, após quase um ano e dois meses sem entrar em campo.

continua após publicidade

"Amadureci esta ideia por muitos meses. Pensei, refleti e entendi que era o momento de agradecer, sempre, e, por respeito a todos que acompanharam minha carreira, a ascensão, os muitos títulos, conquistas, premiações pessoais, reconhecimento, sucessos, batalhas, dificuldades, superação, lesões, incompreensão e dezenas de páginas com um linda história, tinha obrigação de comunicar que hoje, aos 35 anos, com este novo ciclo iniciado no último sábado, anuncio, oficialmente, o final da minha trajetória no futebol", disse o defensor, que defendeu a seleção brasileira em 11 oportunidades e conquistou dois títulos do Superclássico das Américas (2011 e 2012).

O jogador surgiu nas categorias de base do Volta Redonda-RJ, e fez sua estreia no profissional em 2008. Na temporada seguinte, atraiu a atenção do Vasco e pouco jogou em seu primeiro ano com a camisa vascaína, mas se sagrou campeão da Série B.

continua após publicidade

Nos anos consecutivos, Dedé, ainda que muito jovem, já gerava grande destaque na posição e também demonstrava características diferentes dos concorrentes, como a qualidade ofensiva. Em 2011, foi muito feliz jogando dentro da área adversária, somando 12 gols na sua temporada mais artilheira.

Depois de conquistar a Copa do Brasil de 2011 com o Vasco, o zagueiro se transferiu para o Cruzeiro, clube no qual ficou de 2013 a 2021, somando outras duas Copas do Brasil, dois títulos do Brasileirão e três Campeonatos Mineiros. Em 2019, foi rebaixado para a segunda divisão. Depois disso, não jogou mais pelo time cruzeirense, pois sofreu com lesões, e rescindiu o contrato apenas em 2021.

Dedé voltou ao futebol em 2022, quando assinou com a Ponte Preta, mas disputou apenas duas partidas. Ainda no mesmo ano, se transferiu ao Athletico-PR, mas entrou em campo apenas uma vez, em maio do ano passado, na última vez que atuou profissionalmente no futebol.