Zagueiro de 21 anos morre após sofrer mal súbito em campo; vídeo

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sylla Moustapha, de 21 anos, zagueiro do Racing Club de Abidjan

Mais uma tragédia ocorreu dentro de campo neste domingo. O jovem zagueiro Sylla Moustapha, de 21 anos, do Racing Club de Abidjan, sofreu um mal súbito em partida do Campeonato da Costa do Marfim contra o SOL FC e acabou morrendo a caminho do hospital, deixando o futebol mundial de luto.

continua após publicidade .

O zagueiro deu alguns passos para trás quase na risca central antes de cair. Um rival pede a entrada imediata dos socorristas. Sylla Moustapha foi atendido no gramado, mas veio a óbito a caminho do hospital. A imprensa marfinense disse que a causa da morte foi uma parada cardíaca.

🔴Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d'Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 🇨🇮 face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s'est effondré en plein match (voir vidéo 👇). Il a succombé à un arrêt cardiaque. ☹️ #CIV225 pic.twitter.com/87sucS1gwr continua após publicidade . March 5, 2023

O jogo no Estádio Robert Champroux terminou com vitória por 3 a 1 dos donos da casa. Mas logo depois, a festa pela vitória acabou se transformando em tristeza quando o clube revelou a morte de seu defensor.



"Luto! Nosso zagueiro Sylla Moustapha morreu esta noite após um desconforto no solo durante a partida RCA x Sol FC. A administração apresenta sinceras condolências à família biológica. Descanse em paz Mustafá. Descanse em paz, Leão", escreveu o clube em suas redes sociais.

O ex-clube do defensor, Djobila AC também lamentou o ocorrido. "Luto por um campeão. Acabamos de receber a triste notícia da trágica morte de nosso ex-membro Moustapha Sylla, após uma parada cardíaca durante o jogo Racing Club x SOL FC a contar para a 20ª J da Ligue 1 da Costa do Marfim."

O enterro do defensor aconteceu nesta segunda-feira, no cemitério municipal de Dabou. O futebol da Costa do Marfim ficará em luto de uma semana.

Siga o TNOnline no Google News