Zagueiro da seleção inglesa deixa o City depois de 10 anos e é anunciado pela Inter de Milão

O zagueiro John Stones, que disputou a Copa do Mundo 2026 com a Inglaterra, deixou o Manchester City após dez anos e foi anunciado nesta quinta-feira, 30, como novo reforço da Inter de Milão. O jogador de 32 assinou contrato com o time italiano que é válido até o final de junho de 2028.

Revelado pelo Barnsley, Stones se destacou com a camisa do Everton. O jogador foi contratado pelo City em 2016 e teve seu vínculo encerrado no clube ao final de junho. Com isso, ele chega à Inter sem custos.

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Nas duas últimas temporadas, o zagueiro sofreu com problemas físicos e poucas atuações, o que também contribuiu para que o City não renovasse seu contrato.

Pelo clube inglês, Stones disputou 295 jogos, com 19 gols e 9 assistências. Ele se transformou em peça chave do esquema defensivo de Pep Guardiola, atuando, por vezes, também como volante, e conquistou tudo com a equipe: seis títulos da Premier League, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga, duas Supercopas da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa, uma Champions League e um Mundial de Clubes.

As boas atuações do defensor renderam convocações pela Inglaterra para as últimas três Copas do Mundo. Na última edição, Stones esteve em campo em cinco dos sete jogos da campanha que rendeu o terceiro lugar à seleção inglesa, melhor resultado dos europeus em Mundiais em 60 anos.