Zagueiro argentino do Guarani compara clássico com River x Boca: 'Jogo diferente'

O clássico de Campinas terá um gosto especial para Ivan Alvariño, jogador do Guarani. Apesar de ter sido relacionado para um dérbi de 2022, ele nunca enfrentou a Ponte Preta e vive a expectativa de fazer sua estreia. O argentino de 22 anos é formado no Boca Juniors e comparou o duelo com a Ponte Preta, no domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, com o clássico da Argentina.

"Boca Juniors e River Plate, assim como Guarani e Ponte Preta, são jogos diferentes, todo mundo espera por esse dia. É algo muito lindo de viver. São esses jogos que param a cidade inteira e eu sei a importância que tem. Vamos deixar tudo no campo em busca do resultado positivo", afirmou.

Em 2022, Ivan não entrou no dérbi, também pela Série B, que terminou com vitória da Ponte Preta, por 1 a 0. Polivalente, ele vem atuando na zaga nos últimos jogos para substituir o lesionado Alan Santos e espera dar alegria para a torcida bugrina. "Minha expectativa é que o time faça um jogo muito bom. Vamos ajustar os detalhes que temos, visando a vitória. Queremos dar essa alegria aos torcedores bugrinos", projetou.

Na última rodada, o Guarani superou o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, e chegou a 12 pontos, em quarto lugar. A Ponte Preta perdeu para o Londrina, por 3 a 0, e segue com cinco pontos, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

O dérbi campineiro será realizado no domingo, às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Assim como os clássicos da capital e Santos, o duelo será realizado com torcida única, ou seja, apenas com torcedores alvinegros.