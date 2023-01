Zagueiro Alan Franco é anunciado pelo São Paulo: 'Vamos ser celebrar muito'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O zagueiro argentino Alan Franco foi confirmado como reforço do São Paulo nesta quinta-feira, em transmissão ao vivo na SPFC Play, plataforma de streaming do clube. Durante a live, o defensor apareceu ao lado do presidente são-paulino Julio Casares e falou rapidamente sobre o que espera viver ao longo da temporada 2023 com a camisa tricolor.

continua após publicidade .

"Quero agradecer aos torcedores pelo carinho. Isso deixa o jogador muito feliz. É um clube muito grande. Vamos ser felizes, celebrar muito. É trabalhar para os títulos. Estou feliz e desfrutando o momento. Quero ajudar a minha nova equipe em todos os sentidos. E vou brigar por isso. Estou contente por fazer parte do São Paulo", afirmou o jogador de 26 anos, que assinou um contrato válido por dois anos, com opção de prorrogação por mais um, até o fim de 2026.

Revelado pelo Independiente, Alan Franco fez parte do grupo campeão da Copa Sul-Americana em 2017. Quatro anos depois, em 2021, deixou a Argentina ao ser vendido para o Atlanta United, da Major League Soccer (MLS), time que defendia até ser comprado pelo São Paulo neste início de ano.

continua após publicidade .

"O São Paulo busca jogadores que venham para somar. O Alan Franco era um sonho antigo e vem para acrescentar, com este novo perfil de atletas que estão chegando. Que ele seja muito feliz aqui", afirmou Julio Casares.

A contratação de um zagueiro era prioridade da diretoria tricolor, pois as opções para a posição foram reduzidas após a última temporada. Leo foi comprado pelo Vasco, Luizão saiu para o West Ham, da Inglaterra, e o veterano Miranda, que não teve o contrato renovado, pelo clube paulistano, ainda não acertou com nenhum time.

Durante a live desta quinta, Casares também comentou sobre nomes que foram especulados no São Paulo nos últimos dias, como os atacantes Roberto Firmino, do Liverpool, e Júnior Santos, que jogou pelo Botafogo na temporada passada emprestado pelo Sanfrecce Hiroshima e ainda não definiu seu futuro. De acordo com o presidente, nenhum dos dois está nos planos do clube.