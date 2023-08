Zagallo apresenta evolução e está lúcido, mas ainda não tem previsão de alta

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por

Internado desde terça-feira, dia 15, por causa de uma infecção urinária, Zagallo apresentou nova melhora em seu estado de saúde. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital Barra DOr, no Rio, na manhã desta segunda-feira, dia 21, o tetracampeão mundial com a seleção brasileira está lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Apesar disso, não existe previsão para alta médica.

"O paciente Mário Jorge Lobo Zagallo segue internado no Hospital Barra DOr, para tratamento de infecção urinária, com importantes evidências de melhora clínica e laboratorial. Ele está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, mas ainda sem previsão de alta hospitala", informou o hospital na nota.

O ex-jogador e ex-treinador da seleção foi para o hospital na última semana, quase 10 meses após sua última internação. No fim de 2022, Zagallo ficou sob cuidados médicos por causa de uma infecção respiratória. A responsável pelos tratamentos do "Velho Lobo" é a médica Márcia Ladeira, que trabalha com ele há 20 anos.

Zagallo completou 92 anos na última semana e comemorou a data ao lado de seus familiares. Como jogador, o ele teve passagem marcante por América-RJ, Flamengo e Botafogo. Já como técnico, foi campeã por Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Esteve nas duas funções na seleção brasileira e participou das conquistas das Copas do Mundo em 1958, 1962, 1970 e 1994.

Acostumado a ser pioneiro no esporte, Zagallo foi um dos primeiros brasileiros a conquistar um título na Arábia Saudita. Na temporada de 1978/1979, o treinador comandou o Al-Hilal, atual time de Neymar e mais nova equipe milionária do futebol. Ele já venceu o Campeonato Saudita. A família tem agradecido as manifestações de apoio a Zagallo.