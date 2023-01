Yuri Alberto vê Corinthians pronto para quebrar tabu e voltar a vencer clássicos

(via Agência Estado)

Depois de uma temporada 2022 de sete derrotas, três empates e apenas duas vitórias, ambas sobre o Santos, nos duelos contra os rivais paulistas, o Corinthians espera surpreender o São Paulo no Morumbi, no primeiro clássico de 2023, marcado para as 18h30 deste domingo. Apesar do desempenho ruim no ano passado, Yuri Alberto vê o time pronto para viver uma nova realidade.

"Acho que o grupo está bem preparado para este primeiro clássico do ano", disse o jogador, embora saiba que bater os são-paulinos no Morumbi não será nada fácil, até porque há um tabu a ser quebrado. A última vez que os corintianos venceram na casa do rival foi em 2017, quando anotaram 2 a 0 nas semifinais do Campeonato Paulista. "Se Deus quiser, a gente vai quebrar esse tabu", concluiu Yuri.

No último encontro entre os rivais no estádio tricolor, pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Yuri Alberto foi o autor do gol corintiano, em um belo chute de perna esquerda disparado de perto da meia-lua da área são-paulina. "Foi um gol muito bonito aquele no Morumbi. Infelizmente, a gente não saiu com a vitória, a gente saiu com um empate. Eu tive uma grande chance também no jogo, acabei não convertendo, uma grande defesa do goleiro", disse.

No retrospecto geral, o Corinthians não supera o São Paulo em campo desde dezembro de 2020, em jogo do Campeonato Brasileiro no qual contou com um gol do venezuelano Otero para vencer por 1 a 0 na Neo Química Arena. Depois disso, foram quatro empates e três derrotas, todas no Morumbi.

Para o clássico deste domingo, o técnico Fernando Lázaro não contará com os volantes Maycon e Cantillo, que tiveram lesões confirmadas após a vitória sobre o Guarani. O argentino Fausto Vera, por sua vez, deve ser opção para a contenção do meio de campo, pois voltou a treinar após se recuperar de um trauma no tornozelo.