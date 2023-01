Yuri Alberto tem novo contrato registrado no BID e e deve reforçar o Corinthians

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As dores no tornozelo não foram o único motivo para Yuri Alberto desfalcar o Corinthians na visita ao Red Bull Bragantino no fim de semana no Paulistão. O centroavante ainda não tinha seu contrato em definitivo registrado no Boletim Diário Informativo (BID), da CBF, o que ocorreu nesta terça-feira. Com a documentação devidamente em ordem, o camisa 9 deve ser uma das novidades diante do Água Santa, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

continua após publicidade .

Contratado em definitivo do Zenit e com acordo por cinco temporadas, Yuri Alberto já vinha com um entendimento em campo com Róger Guedes desde a temporada passada e seu retorno tende a deixar o time mais ofensivo - Júnior Moraes pouco pegou na bola na derrota diante do Bragantino, sofrendo com a falta de criação.

Fernando Lázaro sabe quem não adianta apenas colocar Yuri Alberto e Róger Guedes na frente sem alguém para municiá-los. Renato Augusto trabalhou normalmente após ser poupado da estreia e deve ser o articulador das jogadas na busca pela reabilitação no Paulistão.

continua após publicidade .

O treinador havia dito após a derrota que faria mudanças. Yuri Alberto e Renato Augusto devem ser as principais, mas há a possibilidade de Matheus Bidu também ganhar oportunidade na lateral-esquerda, seja desde o início ou no decorrer do jogo. Comprado do Guarani, o ala foi outro corintiano registrado no BID no dia.

Desde o início da pré-temporada que Fernando Lázaro trabalha seu Corinthians ideal com o quarteto ofensivo, com Renato Augusto armando, Giuliano e Róger Guedes aberto nas pontas e Yuri centralizado. Maycon será o segundo volante e Du Queiroz e Cantillo disputam a vaga de Fausto Vera, que sofreu um leve entorse no tornozelo e será desfalque por duas rodadas.