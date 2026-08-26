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Yuri Alberto e Hugo Souza treinam e aumentam esperança do Corinthians para clássico com Santos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians ganhou motivos para aumentar a esperança antes do clássico com o Santos. Yuri Alberto e Hugo Souza participaram do treinamento desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e avançaram na tentativa de ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Yuri Alberto voltou a trabalhar com o elenco após se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa direita. O atacante passou por exame e participou da atividade no campo, mas sua presença no clássico ainda dependerá das avaliações realizadas até o fim da semana.

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A possível volta do camisa 9 gera expectativa entre os torcedores. Parte da torcida já defendia seu retorno contra o Coritiba, no último domingo, mas o Corinthians optou por não antecipar a recuperação. Sem uma referência de origem no comando do ataque, a equipe perdeu por 2 a 1.

Hugo Souza também treinou normalmente. O goleiro ficou fora da viagem a Curitiba depois de sentir o joelho durante uma atividade e foi substituído por Kauê na rodada passada.

Embora os dois tenham avançado, o Corinthians ainda não confirmou que estarão relacionados. A comissão técnica acompanhará as respostas físicas da dupla nos próximos treinamentos antes de tomar uma decisão.

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O clássico contra o Santos será disputado no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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