Yuri Alberto é denunciado no STJD e pode desfalcar Corinthians até o fim do Brasileirão

O Corinthians pode perder Yuri Alberto para a reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o camisa 9 pela expulsão no clássico contra o São Paulo, ocorrido na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, e válido pela 34ª rodada.

Yuri Alberto foi enquadrado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): 254 (qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade e a atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário) e 258 (Assumir qualquer conduta contrária à disciplina).

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Em relação ao artigo 254, a punição mais grave prevê a suspensão de quatro a 12 partidas, o que tiraria Yuri Alberto da reta final do Brasileirão.

O artilheiro já vai desfalcar a equipe na partida contra o Botafogo, no próximo dia 18, em virtude da suspensão automática pelo cartão vermelho.

O Corinthians ainda enfrenta Atlético-MG (fora de casa), Grêmio (Neo Química Arena) e Remo (fora de casa) na tentativa de se salvar do rebaixamento no Brasileirão.

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Com o empate de quarta-feira, o time não conseguiu sair da zona de descenso para a Série B. A equipe soma 37 pontos, um a menos do que o Internacional, primeiro time que neste momento se salvaria da queda de divisão.