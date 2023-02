Yuri Alberto é Centroavante do Corinthians com maior média de gols desde Guerrero

(via Agência Estado)

Eleito o melhor jogador em campo no clássico com o Santos neste domingo, Yuri Alberto encerrou uma sequência de seis jogos sem marcar na temporada. Apesar da estatística desfavorável neste início de ano, ele ainda tem a melhor média de gols entre os atacantes do Corinthians desde a saída de Guerrero da equipe, em 2015.

A sequência de seis jogos sem balançar as redes pelo Paulistão foi a segunda maior de Yuri Alberto pelo Corinthians. No último ano, levou oito partidas para ele anotar seus primeiros gols em seu retorno ao Brasil - foi às redes três vezes na goleada de 4 a 1 diante do Atlético-GO na Copa do Brasil. Na reta final da última temporada, foram 11 gols em 28 jogos.

"É importante (voltar a marcar). Eu vinha de uma sequência de não fazer gols, mas ajudando o time, entregando", afirmou o centroavante, após o empate com o Santos por 2 a 2 pelo Campeonato Paulista. Com 13 gols em 36 jogos, Yuri Alberto tem média de 0,36 gol por partida no Corinthians - aproximadamente um a cada três jogos. A média poderia ter sido até maior, caso não tivesse um gol anulado na partida da Vila Belmiro. "Pude fazer alguns gols, alguns invalidados, mas graças a Deus saiu."

Paolo Guerrero, centroavante entre 2012 e 2015, somou 34 gols ao longo de sua passagem pelo time. Ele disputou 78 jogos - média de 0,43 por partida. Desde então, o Corinthians teve diversos centroavantes, mas nenhum deles superou a marca do peruano. Jô, em suas duas passagens (2017 e entre 2020 e 2022), marcou 47 gols em 169 partidas; Vagner Love, artilheiro em 2015 e que retornou ao clube em 2019, anotou 23 em 94 partidas.

Além desses dois jogadores, o Corinthians passou por dificuldades na referência do ataque nos últimos anos. Róger e Junior Dutra, em 2018, Boselli e Gustavo - Gustagol -, em 2019, e André, em 2016, foram algumas das apostas da diretoria para a posição de centroavante, mas que não responderam em campo às expectativas.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians na última temporada, inicialmente por empréstimo de um ano do Zenit, da Rússia. Em janeiro, o clube firmou contrato até 31 de dezembro de 2027 com o centroavante. Para conseguir a manutenção do atleta, a diretoria corintiana cedeu o zagueiro Robert Renan, de 19 anos, e o volante Du Queiroz, de 23, ao Zenit, que também terá prioridade na compra do atacante Pedro, de 16, joia da base alvinegra.

CONFIRA A MÉDIA DE GOLS DOS ÚLTIMOS CENTROAVANTES:

Paolo Guerrero - 34 gols em 78 jogos (0,43)

Yuri Alberto - 13 gols em 36 jogos (0,36)

Jô - 47 gols em 169 jogos (0,27)

Gustavo - 14 gols em 53 jogos (0,26)

Vagner Love - 23 gols em 94 jogos (0,24)

Mário Boselli - 7 gols em 30 jogos (0,23)

Róger - 5 gols em 22 jogos (0,22)

André - 6 gols em 29 jogos (0,20)

Junior Moraes - 1 gol em 20 jogos (0,05)