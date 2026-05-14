Yuri Alberto destrava jogo insosso, Corinthians derrota o Barra e avança na Copa do Brasil

Apesar de enfrentar uma equipe da Série C, o Corinthians não teve uma atuação convincente nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Depois de vencer por 1 a 0 na ida, repetiu o placar no duelo decisivo contra o Barra de Balneário Camboriú e conquistou a classificação rumo às oitavas de final do torneio.

Yuri Alberto marcou o gol solitário na partida. Rodrigo Garro foi o motor da equipe alvinegra e tentou ditar o ritmo da partida. Breno Bidon também apareceu em algumas oportunidades. Foi mais uma amostra de um Corinthians que tem pouco ou quase nada do que caracterizou os últimos trabalhos de Fernando Diniz.

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Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos mediante sorteio, que não tem data para acontecer. Não haverá divisão de potes. Os jogos de ida e volta estão agendados para a primeira semana de agosto.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para domingo. Às 16h, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Botafogo, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians se impôs desde os primeiros minutos e criou diversas chances de marcar. O goleiro do time catarinense, Ewerton, bloqueou algumas tentativas alvinegras. Yuri Alberto, Breno Bidon e Rodrigo Garro arriscaram, mas sem sucesso.

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Uma das poucas boas tentativas do Barra foi na bola parada. Lingard cometeu falta, Gabriel Silva cobrou bem e encontrou Matheus Barbosa, que cabeceou para a defesa de Hugo Souza.

Apesar do domínio, o Corinthians ficou devendo no primeiro tempo e poderia ter largado em vantagem. A magra vantagem deixou o torcedor alvinegro desconfortável e alimentou as esperanças do time de Balneário Camboriú.

Na volta do intervalo, o Barra conseguiu se soltar um pouco, e Diniz promoveu alterações para retomar o ímpeto corintiano. Kaio César entrou na vaga de André e mudou completamente o jogo.

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Com Kaio César jogando pela direita, o Corinthians passou a apostar na disputa individual e drible para atrapalhar a defesa do Barra. Dessa forma, os donos da casa iniciaram uma pressão e transformaram o jogo em um festival de gols perdidos.

Sem sucesso em trabalhar as jogadas até a grande área, Gabriel Paulista decidiu arriscar de longa distância. O belo chute do zagueiro parou na trave. Breno Bidon também viu a oportunidade e finalizou para a difícil defesa protagonizada por Ewerton.

Mas foi numa bobeada da defesa do Barra que o Corinthians finalmente inaugurou o placar. Aos 39, o time alvinegro recuperou a bola no ataque, Garro viu a infiltração de Yuri Alberto, que de frente para o arqueiro adversário, tocou por cobertura e saiu para comemorar o placar inaugurado em Itaquera.

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FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 BARRA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Allan, André (Kaio César), Rodrigo Garro (Dieguinho) e Breno Bidon; Lingard (Labyad) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.

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BARRA - Ewerton; Fábio (Marcelinho), Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha (Lazaroni); Vavá (Pablo Gabriel), Cleison Tetê e Matheus Barbosa; Gabriel Silva, Vinícius Popó (Saymon) e Cléo Silva (Renan Bernabé). Técnico: Bernardo Franco.

GOL - Yuri Alberto, aos 39 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lingard, Breno Bidon, Lazaroni e Vavá.

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ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

PÚBLICO - 32.704 presentes.

RENDA - R$ 2.004.914,53.

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LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).