Yamal cita Mbappé como um dos melhores, mas diz que merece Bola de Ouro: 'Por tudo que ganhei'

Depois de Mbappé, foi a vez de Lamine Yamal assumir publicamente sua candidatura à Bola de Ouro. Em entrevista ao programa "Universo Valdano", o atacante do Barcelona foi enfático: "Acredito que mereço ganhar este ano, por tudo que conquistei".

Ao ser questionado pelo ex-jogador argentino sobre a Bola de Ouro, Yamal citou o atacante francês do Real Madrid. "Para quem eu daria (o prêmio)? Para o melhor jogador do mundo. Para quem eles vão dar? Essa é uma discussão muito longa. Acredito sinceramente que somos os dois melhores do mundo. Este ano eu mereço por tudo o que conquistei. Para mim, Mbappé e eu somos os dois melhores do mundo. Todos que assistem aos jogos sabem disso", afirmou o jogador de 19 anos.

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Foi a primeira vez que Yamal declarou de maneira direta sobre o prêmio. Na entrevista coletiva antes de enfrentar o holandês Feyenoord pela Liga dos Campeões no meio da semana, ele se mostrou bem mais discreto: "Não depende de mim, depende de vocês. Meu trabalho com o Barça e a seleção foi incrível. Tenho uma chance, tive um ótimo ano", afirmou o campeão de LaLiga e da Supercopa da Espanha pelo Barcelona e da Copa do Mundo pela Espanha. "Vamos ver. Não acho que preciso fazer campanha. Cada um pode pensar o que quiser. Estou orgulhoso do que fiz e não posso pedir mais nada. É o trabalho de vocês, não vou implorar por nada", completou.

Atitude oposta teve Mbappé antes da estreia do Real Madrid na Champions League. "Fiz história. É um bom ano para ganhar a Bola de Ouro", declarou o atacante, que não ganhou títulos pelo time e caiu na semifinal da Copa do Mundo com a França, mas se tornou o maior artilheiro da história das Copas.

Nos últimos dias, Lamine Yamal recebeu manifestações de apoio do Barcelona. O técnico Hansi Flick afirmou que "ele (Yamal) é um jogador especial e acho que merece". Rafa Yuste, vice-presidente do clube catalão, foi ainda mais enfático: "Espero que a justiça seja feita e que Lamine receba a Bola de Ouro".

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A íntegra da entrevista de Lamine Yamal ao "Universo Valdano" será exibida na próxima sexta-feira.