Yago Dora e Gabriel Medina avançam em Teahupoo e continuam na briga por vaga no Finals

Yago Dora e Gabriel Medina conseguiram avançar para as quartas de final na etapa de Teahupoo do Circuito Mundial de Surfe e continuam na briga para a disputa do WSL Finals, que reunirá os cinco melhores colocados do ranking em setembro, na praia californiana de Trestles. Dora teve vida difícil para alcançar a vaga, durante um duelo disputadíssimo com o veterano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo.

O paranaense começou com ondas de 5,50 e 4,50, mas viu Slater somar 5,67 e 7,33 para assumir a liderança da bateria. O americano elevou a régua nos dez minutos finais, ao trocar o 5,67 por uma onda de nota 6,93. A partir daí, Dora teve de correr contra relógio para tirar a diferença e conseguiu a virada com um tubo avaliado pelo juízes com um 8,00 cravado. Nas quartas, enfrentará o australiano Jack Robinson.

Medina por, sua vez, sofreu bem menos que o compatriota. Em duelo com o havaiano Seth Moniz, começou a disputa com 6,00 e 8,17, antes de melhorar para notas 8,77 e 14,17. "Estou feliz de ter passado a bateria, sou apaixonado por essa onda. Agora é continuar indo nas quartas", comentou o tricampeão depois de sacramentar a classificação.

Mais cedo, João Chianca, o Chumbinho, acabou eliminado após perder por 13,00 a 4,90 para o francês Kauli Vaast e agora terá de torcer por uma combinação para não cair do Finals. São três cenários que não podem ocorrer em Teahupoo: Yago Dora não pode chegar à final e Gabriel Medina ou John John Florence não podem ser campeões.

O líder do ranking, Filipe Toledo, por sua vez, caiu nas oitavas de final, derrotado pelo taitiano Mihimana Braye. Apesar disso, ele já havia garantido tanto a vaga no Finals quanto a primeira colocação. Por isso, em Trestles, decidirá o título mundial contra surfista que sobreviver aos outros duelos dentro do top 5. O americano Griffin Colapinto e o australiano Ethan Ewing também já estão garantidos no Finals.

