Xeque do Catar desiste de comprar Manchester United após recusa de proposta bilionária

Os bastidores do Manchester United estão agitados após o xeque Jassim bin Hamad Al Thani, do Catar, desistir de comprar o clube inglês. Ele teve sua proposta de aproximadamente US$ 6 bilhões rejeitada pela família Glazer, atual dona do clube, e optou por sair da disputa, segundo informou o jornal britânico

. Ainda segundo o jornal, o xeque não fará uma nova proposta, com um valor maior do que foi apresentado. Com isso, o presidente da Ineos e torcedor fanático do Manchester United, Jim Ratcliffe, passa a ser o maior interessado em adquirir o clube. Ratcliffe se ofereceu para comprar 25% das ações do clube, o que deixaria a família Glazer ainda como sócia majoritária. A negociação acontece há nove meses, ainda sem uma definição. O Manchester United ainda não se pronunciou sobre a negociação fracassada, assim como a família Glazer, que decidiu vender o clube em novembro do ano passado. Desde então inúmeros foram os rimores sobre possíveis investidores, incluindo o empresário Elon Musk, dono da rede social X (novo nome do Twitter). O turbilhão fora das quatro linhas está refletindo diretamente no time dentro de campo. O Manchester United é apenas o 10º colocado do Campeonato Inglês, com 12 pontos. O líder Tottenham tem 20. O Manchester United volta a campo no dia 21 de outubro (sábado), às 16h, para enfrentar o lanterna Sheffield United, fora de casa.