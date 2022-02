Xavi valoriza Liga Europa no Barcelona: 'Título que não temos, isso nos motiva'

Da Redação

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, assumiu nesta quarta-feira o status de "candidato" à conquista da Liga Europa, rejeitando que o time espanhol seja o grande favorito ao título da segunda competição de clubes mais importante do continente, para onde foi parar por ter ficado em terceiro lugar na sua chave da fase de grupos da Liga dos Campeões.

continua após publicidade .

"Nos irrita não estarmos na 'Champions', mas isso tem nos motivar a voltar a jogá-la. É uma oportunidade para nós. O objetivo principal é jogar a próxima 'Champions'. Temos duas hipóteses: ficar entre os quatro primeiros (do Campeonato Espanhol) ou ganhar a Liga Europa. É um título que não temos, isso nos motiva", disse Xavi Hernández em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O Barcelona, atualmente em quarto lugar no Campeonato Espanhol, recebe nesta quinta-feira o Napoli, hoje em terceiro no Campeonato Italiano, no estádio Camp Nou, em Barcelona. "O Napoli tem jogadores de grande nível, é uma equipe de nível 'Champions'. Ao analisá-los, vemos que têm grande potencial", continuou Xavi, reconhecendo tratar-se de um "confronto".

continua após publicidade .

Xavi também comentou o fato de completar 100 dias no comando do time catalão, brincando ao dizer que pensava que estava há muito mais tempo no cargo.

"Parece que já se passaram 100 anos, pois situações inesperadas aconteceram: problemas com covid, mercado de inverno... Sou muito 'culé' e tento levar o Barça ao lugar que merece. Mas há muito trabalho, um trabalho gratificante. Estas situações fazem você crescer como pessoa. Acho que no jogo melhoramos, estamos competindo. A liga é que diz se você está no caminho certo, e acho que estamos melhorando", completou.