Xavi Simons sofre lesão no joelho e desfalca a Holanda na Copa do Mundo: 'De coração partido'

O meia holandês Xavi Simons está fora da Copa do Mundo. O jogador de 23 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória do Tottenham sobre o Wolverhampton neste sábado, pela Premier League, e não escondeu sua decepção por desfalcar a Holanda no torneio de seleções.

Em uma postagem emocionante em sua conta no Instagram, Simons, um dos principais destaques da seleção laranja na Eurocopa de 2024, disse estar "de coração partido" e externou que "nada disso faz sentido".

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No lance da contusão, Simons gritou de dor e agarrou o joelho após uma dividida com o zagueiro do time adversário, Hugo Bueno, no segundo tempo da vitória do Tottenham por 1 a 0 e precisou ser retirado do campo de maca.

"Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando assimilar isso. Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora a possibilidade de fazer isso me foi tirada? junto com a Copa do Mundo", escreveu ele. "Representar meu país neste verão? simplesmente acabou."

Ainda abatido pela contusão às vésperas da Copa do Mundo, ele disse que a volta por cima vai ser demorada. "Vai levar tempo para eu me conformar com isso, mas continuarei sendo o melhor companheiro de equipe que eu puder ser. Não tenho dúvidas de que juntos venceremos essa batalha."

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O Tottenham permaneceu na zona de rebaixamento, em antepenúltimo lugar (ocupa o 18º posto com 34 pontos) e corre sério risco de ser rebaixado no futebol inglês pela primeira vez desde o final da década de 1970. Restam ainda quatro jogos para o fim da competição.

Simons, que chegou do Leipzig na pré-temporada, não tem sido titular absoluto do Spurs. No entanto, ele passou a ser mais utilizado na escalação da equipe nas partidas recentes sob o comando do novo técnico Roberto De Zerbi.

Ele ajudou a Holanda a chegar às semifinais da Eurocopa de 2024 e era esperado que fosse peça-chave da equipe na Copa do Mundo, onde estão no mesmo grupo que Suécia, Tunísia e Japão. A estreia da Holanda será contra os japoneses, no dia 14 de junho.

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Por fim, o jogador indicou que a resiliência deve ser o seu combustível para passar por esse momento complicado na carreira. "Vou trilhar este caminho agora, guiado pela fé, com força, com resiliência, com crença, enquanto conto os dias para voltar aos gramados", escreveu Simons. "Tenham paciência comigo."