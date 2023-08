Xavi lamenta saída de Dembélé do Barcelona rumo ao PSG: 'Pediu para sair e estou decepcionado'

Ausência no amistoso do Barcelona diante do Milan nesta quarta-feira (1 a 0 em Las Vegas, gol de Ansu Fati), o atacante Ousmane Dembélé não deve mais vestir a camisa da equipe catalã, para frustração de Xavi. O francês de 26 anos comunicou que aceitou proposta do Paris Saint-Germain, deixando o técnico contrariado.

Dembélé era um dos jogadores de confiança de Xavi para a próxima temporada, o que deixou o técnico bastante frustrado com o pedido de saída. O espanhol se sentiu traído e se definiu como "surpreso" com a decisão de seu camisa 7 por não ter sido comunicado antes.

"Perguntei para ele o motivo e ele não soube me explicar de maneira clara. Pode-se dizer que sim, estou decepcionado. Queria que ele viesse falar comigo (antes), mas é um sonho pessoal dele. Quando ele veio, já disse que queria ir embora. Tem uma oferta do PSG que não podemos igualar", lamentou Xavi.

Xavi revelou que até tentou demover o jogador da ideia, mas que não obteve êxito. "Não havia como convencê-lo. É escolha final, uma decisão pessoal dele", lamentou. "Estou mal pois acho que cuidamos dele para que fosse feliz aqui".

Apesar de revelar todo seu descontentamento, o técnico mandou uma mensagem positiva para o francês, que surgiu no Rennes em 2014 e sempre quis voltar a atuar em seu país após defender Borussia Dortmund e o Barcelona nas últimas seis temporadas.

"Desejo a Dembélé tudo de bom no PSG. Ele nos deu muito. Claro, tentei convencê-lo a ficar, mas ele me disse que havia falado com Luis Enrique (ex-técnico do Barcelona, atualmente no clube francês) e com Nasser Al-Khelaifi (presidente do PSG)", afirmou, já jogando pressão na diretoria do clube catalão. "Temos de reforçar o plantel, estou contente com os extremos que temos mas a saída de Dembélé nos enfraquece."