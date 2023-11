Xavi espera que duelo com o Porto seja 'ponto de virada' para o Barcelona

O Barcelona vive um momento de instabilidade na temporada, com duas derrotas, um empate e três vitórias nos últimos cinco jogos. Tal situação faz o técnico Xavi admitir que é preciso melhorar, mas não tira dele a certeza de que o necessário está sendo feito para deixar o time em condições de competitividade. Prestes a encarar o Porto, às 17 horas desta terça-feira, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador espera que o duelo marque o início de um novo momento.

"Temos que ser autocríticos e dizer que ultimamente não temos jogado como queríamos, mas estamos no caminho certo. Pode ser um ponto de virada para nós", disse. "Por sorte, não me sinto só, porque tenho a confiança do presidente, do Deco (diretor esportivo), uma comissão técnica que é fiel às minhas crenças, são todos muito parceiros. Também tenho os jogadores ao meu lado. As coisas vão acontecendo e , se não acontecerem, ao menos teremos tentado. Isso é o futebol", concluiu.

O Barcelona estava invicto na temporada até perder por 2 a 1 para o rival Real Madrid, em clássico disputado no dia 28 de outubro. Foi aí que começou a oscilação, que inclui também uma derrota por 1 a 0 para o Shakhtar Donetsk na rodada passada da Liga dos Campeões. Mesmo com o revés para o time ucraniano, a equipe catalã continua na liderança do Grupo H, com nove pontos, mesma pontuação do vice-líder Porto, adversário desta terça. O Shakhtar é o terceiro, com seis, e o Real Antuérpia, da Bélgica, o quarto, sem pontos.

Se vencer nesta rodada, o Barcelona garante vaga nas oitavas de final, já que Porto e Shakhtar se enfrentam na rodada final. "Há muita coisa em jogo, isso é óbvio, é um jogo importante para nós na competição deste ano. Os torcedores têm de nos apoiar, como têm feito até agora. Será vital porque é difícil jogar contra o Porto, é uma equipe muito forte", disse Xavi

No treino desta segunda-feira, o último antes da partida decisiva, o técnico barcelonista não contou com o goleiro Ter Stegen, atrapalhado por uma lombalgia. O jogador alemão, contudo, será reavaliado na terça, horas antes da partida, para saber se terá condições de ir ao gramado. Por isso, a lista de relacionados não foi divulgada.