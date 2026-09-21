Xavi conversa com Memphis e deixa 'portas abertas' da seleção da Holanda: 'Reação foi incrível'

Apesar de estar ausente na primeira lista de convocados feita pelo técnico Xavi Hernandez para os compromissos da Holanda nesta Data Fifa, Memphis Depay está mais inserido nos planos da equipe laranja do que se imagina. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ex-astro do Barcelona comentou sobre uma conversa que teve com o jogador corintiano e externou todo o carinho e respeito que tem pelo atleta.

"A decisão mais difícil talvez tenha sido conversar com Memphis. Temos uma boa relação e ele foi incrível. A sua reação foi muito madura. Ele entendeu tudo (não ter sido chamado) tenho muito respeito por ele e quero dizer que as portas da seleção estão abertas para todos os jogadores", afirmou o agora treinador da seleção holandesa em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

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Maior artilheiro da história da equipe europeia, o atacante vive uma temporada atípica em 2026 e marcou apenas um gol pelo Corinthians neste ano. Questionado a falar sobre os motivos que levaram a exclusão do atleta na lista de convocados para os jogos da Liga das Nações neste período que corresponde ao final de setembro e início de outubro, o espanhol foi evasivo em sua resposta.

"Isso é confidencial, sabe? É uma conversa entre o treinador da seleção da Holanda e o Memphis. Ele sabe de tudo, entendeu toda a situação e essa é a parte mais importante", enfatizou Xavi Hernández durante a conversa com os jornalistas.

A Holanda integra o Grupo A2 da Liga das Nações e entra em ação nesta quinta-feira, na Johan Cruijff Arena, diante da Alemanha. No segundo compromisso, os holandeses visitam a Sérvia, no domingo e voltam a jogar fora de casa contra a Grécia, no dia 1º de outubro. No dia 4, desta vez na casa do PSV, a equipe comandada por Xavi recebe a Sérvia.