Xavi confia no Barcelona contra o Bayern, mas adverte: 'Temos de ser perfeitos'

Da Redação

O técnico Xavi Hernández considera totalmente possível uma vitória do Barcelona, nesta quarta-feira, em Munique, diante do Bayern, pela sexta e última rodada do Grupo E da Liga dos Campeões, mas aponta que sua equipe vai ter de realizar uma partida 'perfeita'.

continua após publicidade .

"Vamos tentar competir com nossas armas. Vamos sair para dominar a bola, para ser o protagonista. Temos de ir para o confronto. Não vejo isso como um milagre, podemos vencer qualquer um", disse o treinador, que vai dirigir o time catalão em sua partida mais importante.

O Barcelona soma sete pontos, contra cinco do Benfica, que recebe, em Lisboa, o eliminado Dínamo de Kiev. O Bayern, que venceu todas as cinco partidas disputadas na primeira fase, já tem lugar garantido nas oitavas de final da competição continental.

continua após publicidade .

Xavi não escondeu que sua maior preocupação é com a marcação sobre o artilheiro Robert Lewandowski, um dos

atacantes mais perigosos da atualidade. "Se não é o melhor do momento, é um dos melhores. Os números estão aí para provar. Ele tem feito a diferença há anos. Não somente gols, ele faz muitas coisas bem: descarrega, joga primeiro, joga bem ... na área é letal. Queremos mais uma defesa em bloco e que o tire da área."

O treinador não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Jordi Alba, que sentiu lesão na partida de sábado diante do Bétis. "Parece que ele está bem. Vamos ver como ele fica tae amanhã (quarta-feira), quais são seus sentimentos. Ele quer jogar e está otimista."