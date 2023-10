Xavi avalia falta de efetividade do Barcelona como fator crucial em derrota no clássico

O Barcelona dominou boa parte do duelo contra o arquirrival Real Madrid, mas deixou o Camp Nou derrotado de virada por 2 a 1 neste sábado. Para o técnico catalão, Xavi Hernández, a falta de efetividade do seu time custou caro no duelo. Ele também comentou a discussão que teve com Vinícius Júnior à beira do campo após o brasileiro cair no chão em uma jogada.

"Creio que dominamos 60 minutos de jogo. O futebol é isso. Nós precisamos de cinco ou seis oportunidades para marcar gol e eles com três chances, marcam duas vezes. Nos faltou efetividade. Fizemos um gol em 60 minutos de domínio e eles fizeram dois nos últimos 20", afirmou o treinador.

"Até o minuto 60 fizemos um grande jogo, mas pode ser que pelo cansaço com a pressão alta. O Real Madrid é uma boa equipe, que tem suas fortalezas, Nos minutos finais, o time de Ancelotti pressionou mais no ataque e realizou mais um contra um. Assim é o futebol, quando não é efetivo acontecem essas coisas", completou o treinador, que perdeu sua primeira partida na temporada.

Xavi também teve um bate-boca com Vinícius Júnior, após uma sequência de divididas do jogador brasileiro pelo lado esquerdo do campo, próximo da área técnica, ainda no primeiro tempo. "Eu tenho muito respeito ao Vinicius, encostei no rosto dele com carinho. Não sou eu quem vai gerar tensão e situações ruins", disse.