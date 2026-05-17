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Xabi Alonso é anunciado pelo Chelsea, assina por quatro anos e fala em ?lutar por títulos?

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 09:01:00 Editado em 17.05.2026, 09:12:58
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Sem time desde que foi demitido do Real Madrid, em janeiro deste ano, o espanhol Xabi Alonso foi anunciado como novo treinador do Chelsea na manhã deste domingo (17). O clube de Londres acertou um contrato de quatro anos e ele assumirá no dia 01 de julho. O interino Callum McFarlane vai terminar a temporada no comando técnico.

No anúncio, o clube rasgou elogios ao novo comandante. "Sua nomeação reflete a crença do clube na sua vasta experiência, qualidade como treinador, modelo de jogo, atributos de liderança, caráter e integridade, que foram fundamentais para a decisão de lhe pedir para liderar a próxima fase da jornada do Chelsea".

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O treinador comentou o acerto e revelou os objetivos para o time. "Queremos construir uma equipe capaz de competir consistentemente no mais alto nível e lutar por títulos".

"Há muito talento no elenco e um enorme potencial neste clube. Será uma grande honra liderá-lo. Agora, o foco é no trabalho árduo, na construção da cultura certa e na conquista de troféus".

Xabi Alonso tem 44 anos e seu grande trabalho fora das quatro linhas foi à frente do Bayer Leverkusen. No clube da Alemanha conseguiu derrubar a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga e também conquistou a Copa da Alemanha e a Supercopa. Pela equipe foram 140 partidas, 88 vitórias e apenas 19 derrotas.

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O Chelsea não viveu grande temporada e teve dois treinadores demitidos: Enzo Maresca e Liam Rosenior. A equipe tem mais dois jogos pela Premier League e precisa da vitória nos duelos para manter as chances de classificação para Europa League ou Conference League.

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