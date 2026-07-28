Xabi Alonso destaca motivação de João Pedro e defende equilíbrio no mercado do Chelsea

Após a vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers, na estreia pelo Chelsea, Xabi Alonso destacou a atuação de João Pedro e indicou qual deve ser a estratégia do clube para reforçar o elenco na reta final da janela de transferências. O treinador afirmou que o atacante brasileiro chega "muito motivado" para a nova temporada e defendeu a busca por um grupo mais equilibrado entre juventude e experiência.

João Pedro foi o principal nome do amistoso disputado na Austrália ao marcar três gols em menos de dez minutos e comandar a virada dos Blues. O desempenho reforçou a confiança do técnico no atacante, que anotou 20 gols em sua primeira temporada pelo clube após ser contratado junto ao Brighton.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ele está muito motivado. João está realmente determinado a fazer uma grande temporada. Depois de um ótimo ano passado, em que marcou muitos gols, quer continuar marcando cada vez mais", afirmou Xabi Alonso.

O treinador também foi questionado sobre as movimentações do Chelsea no mercado. Nos últimos dias, a imprensa inglesa passou a vincular o clube aos veteranos Danny Welbeck, de 35 anos, atualmente no Brighton, e Jordan Henderson, de 36, do Brentford. Sem confirmar negociações, Xabi Alonso evitou comentar nomes específicos, mas ressaltou a necessidade de montar um elenco mais equilibrado.

"Tenho certeza de que, de hoje até o último dia da janela de transferências, haverá muitos rumores e especulações, então comentar sobre todos eles será uma tarefa difícil. Mas, com certeza, precisamos de um bom equilíbrio em termos de qualidades, posições e entrosamento. Queremos ter um elenco completo e queremos formar um bom time", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As declarações sinalizam uma possível mudança na política de contratações do Chelsea. Depois de temporadas marcadas pelo investimento em jovens jogadores, o clube avalia a chegada de atletas mais experientes para dar maior consistência ao elenco na primeira temporada sob o comando do novo treinador.