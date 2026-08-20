Xabi Alonso banca a permanência do argentino Enzo Fernández: 'É um jogador do Chelsea'

O argentino Enzo Fernández deve ser um dos grandes reforços do Chelsea para a nova temporada. O jogador havia acenado com a possibilidade de deixar o clube londrino após a Copa do Mundo, mas o técnico Xabi Alonso não parece feliz em perdê-lo para o rival Manchester City e resolveu fazer coro por sua permanência.

"Enzo é jogador do Chelsea, um jogador de primeiríssimo nível. Está treinando muito bem desde que começou com o time há dez dias (após a Copa do Mundo), integrou-se muito bem", disse Xabi Alonso em entrevista coletiva nesta quinta-feira. "Estamos contentes com ele e está se preparando para o jogo de segunda-feira. Seja de especulação sobre seu futuro."

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O Chelsea larga na Premier League com visita ao Fulham e Alonso espera que seu meio-campista esteja em campo e desista da ideia de trocar de clube. Após a Copa do Mundo, o argentino chegou a declarar que gostaria de trocar de ares por causa da pressão inglesa após polêmica nas semifinais da competição, na qual comemorou efusivamente a classificação diante dos europeus.

"Eu adoraria sair do clube porque preciso de um novo desafio. A mídia inglesa não ficou contente com minha comemoração depois que os derrotamos na semifinal, então acho que é melhor eu sair e não voltar para a Inglaterra", afirmou, à época. "Meu agente já discutiu as coisas com a diretoria do Chelsea. Eu também não quero ficar em um clube que não joga a Liga dos Campeões", seguiu.

Alonso está determinado a mudar a ideia de seu pupilo. "Se pedirem minha opinião pessoal, eu direi que ele vai estar aqui por muitas temporadas ainda. Ele é um cara fantástico e tem fome de vitória. Essa é exatamente a mentalidade e os padrões que estabelecemos aqui para todos", completou Alonso.