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WTA Finals muda de sede e edições entre 2027 e 2029 serão em Charlotte, nos Estados Unidos

Escrito por (via Agência Estado)
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A tenista Luisa Stefani será a representante brasileira no WTA Finals de 2026, agendado para Indian Wells, no fim do ano. A Associação Feminina de Tênis Profissional anunciou nesta quarta-feira que as próximas três edições do encontro das oito melhores do mundo em simples e duplas vai ter uma nova sede: Charlotte, também nos Estados Unidos.

"Em um momento decisivo para o esporte feminino em todo o mundo, a WTA anuncia que Charlotte, na Carolina do Norte, se tornará a nova sede das Finais da WTA a partir de 2027, inaugurando um novo capítulo para o campeonato de encerramento da temporada do circuito e sua ambição de construir a experiência de campeonato mais importante do esporte feminino", oficializou a entidade.

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Os jogos serão disputados no Spectrum Center, casa do Charlotte Hornets da NBA, de 2027 a 2029. "A parceria plurianual dará à WTA uma oportunidade maior de moldar a experiência e a identidade de um de seus ativos mais importantes, aprofundar o relacionamento com fãs e parceiros comerciais e construir uma plataforma de campeonato projetada para crescer junto com o esporte feminino", seguiu a WTA.

De acordo com a entidade do tênis feminino, a infraestrutura esportiva da cidade, a comunidade empresarial, a hospitalidade e o histórico de parcerias público-privadas bem-sucedidas foram fatores decisivos para o sucesso de Charlotte, assim como a ambição compartilhada de construir algo que se estenda muito além de uma única semana de competição.

"O WTA Finals representa tudo o que torna o tênis feminino extraordinário: as melhores atletas do mundo, competindo no mais alto nível, em um palco à altura de suas conquistas", destacou Valerie Camillo, presidente da WTA.

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O dirigente ainda celebrou o acordo com Charlotte. "O tênis feminino passou gerações ajudando a impulsionar o esporte feminino, e agora temos a oportunidade de liderar novamente, construindo uma experiência de campeonato que reflita o quanto o esporte feminino evoluiu e para onde está caminhando. Em Charlotte, encontramos mais do que uma cidade-sede. Encontramos parceiros que compartilham essa ambição e um lugar onde podemos construir um verdadeiro lar para o Finals e para a WTA."

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