WSL: Yago Dora conquista primeira nota 10 e encara Italo Ferreira nas semifinais em Raglan
O curitibano Yago Dora deu show nas quartas de final de Manu Bay, na Nova Zelândia, e despachou o norte-americano Cole Houshmand. Atual campeão mundial, o brasileiro conseguiu a primeira nota 10 da WSL na temporada e se classificou para encarar o compatriota Italo Ferreira nas semis.
Em uma partida bem disputada, Yago conseguiu a vitória nos últimos minutos da bateria, quando Cole Houshmand liderava o placar. Ele realizou um lindo aéreo de rotação completa, conectando com fortes manobras de borda. Com a grande apresentação, recebeu 10 de todos os cinco juízes e derrotou o adversário por 17.50 a 17.00.
"Eu só acreditei até o final. Sabia que era uma nota alta, mas sei o que eu posso fazer nessa onda. Fiquei mentalizando para achar o pocket da primeira manobra para sair com esse aéreo grande, que saiu até melhor do que eu estava esperando", disse Dora.
E quem também venceu em Manu Bay foi Italo Ferreira, que derrotou o compatriota Miguel Pupo na madrugada deste domingo. Campeão mundial e medalhista olímpico, o competidor potiguar levou a melhor no confronto com um placar de 16.63 a 12.17.
Agora, Yago Dora e Italo Ferreira se enfrentam na semifinal e a disputa pode definir quem será o novo líder do ranking mundial da temporada, além de garantir a vaga na final em Raglan. Do outro lado da chave está o norte-americano Griffin Colapinto, que eliminou Filipe Toledo, contra o australiano Morgan Cibilic.