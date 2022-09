WSL anuncia calendário do surfe com dez etapas para a temporada 2023

(via Agência Estado)

O Circuito Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês) divulgou, nesta segunda-feira, o calendário do Championship Tour (CT) 2023, com dez etapas (masculina e feminina), o corte na elite no meio da temporada e o Rip Curl WSL Finals para decidir os títulos mundiais. A etapa brasileira em Saquarema será de 23 de junho a 1º de julho na Praia de Itaúna. O CT 2023 também será o principal caminho de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Estamos orgulhosos com a nova estrutura que desenvolvemos e vimos que foi um grande sucesso ao longo da temporada", disse Jessi Miley-Dyer, vice-presidente de circuitos e competições da WSL. "O calendário de 2023 oferece a melhor plataforma possível e continuará impulsionando o melhor surfe do mundo. Foi incrível ver as mulheres voltarem a competir no Taiti depois de 16 anos e, em 2023, todas as etapas serão combinadas com as categorias masculina e feminina novamente e com igualdade na premiação para homens e mulheres."

Erik Logan, CEO da WSL, também falou de sua expectativa para o ano que vem. "Após o incrível momento e marcos históricos que atingimos em 2022, seguiremos construindo nossa plataforma global para progredir e elevar o surfe profissional em todo o mundo", afirmou. "Testamos o novo formato do circuito pela primeira vez esse ano e fortaleceremos ainda mais o esporte por meio do Championship Tour totalmente combinado no próximo ano, que também vai classificar os primeiros 18 surfistas para os Jogos Olímpicos de 2024."

As dez etapas serão disputadas em sete países, com início em janeiro no Billabong Pro Pipeline no Havaí. O corte na elite no meio da temporada mais uma vez vai acontecer em Margaret River, na Austrália.

Confira o calendário:

1ª etapa: 29 de janeiro a 10 de fevereiro: Billabong Pro Pipeline, em Banzai Pipeline, Havaí

2ª: 12 a 23 de fevereiro: Hurley Pro Sunset Beach, em Sunset Beach, Havaí

3ª: 8 a 16 de março: MEO Rip Curl Portugal Pro, em Supertubos, Portugal

4ª: 4 a 14 de abril: Rip Curl Pro Bells Beach, em Bells Beach, Austrália

5ª: 20 a 30 de abril: Margaret River Pro, em Margaret River, Austrália; corte na elite de 36 para 24 homens e 18 para 12 mulheres

6ª: 27 e 28 de maio: Surf Ranch Pro, em Lemoore, Califórnia, EUA

7ª: 9 a 18 de junho: Surf City El Salvador

8ª: 23 de junho a 1º de julho: Rio, Saquarema, Brasil

9ª : de 13 a 22: Corona Open J-Bay em Jeffreys Bay, África do Sul

10ª: de 11 a 20 de agosto: SHISEIDO Tahiti Pro em Teahupo´o, Polinésia Francesa.