World Sports explica que gramado da Neo Química Arena só ficará 'perfeito' em quatro semanas

A polêmica sobre o novo gramado da Neo Química Arena, com reclamação de jogadores do Corinthians e do técnico Fernando Diniz, além da grave lesão de joelho de Labyad vêm sendo acompanhadas de perto pela World Sports, responsável pela troca e que se defendeu nesta sexta-feira, dizendo que os problemas ocorreram pela volta precoce dos jogos no novo piso. "A expectativa é que, dentro de aproximadamente quatro semanas, o gramado atinja plenamente o padrão de qualidade e performance."

"Durante a pausa do calendário esportivo para a Copa do Mundo, foi realizada a renovação completa do gramado da Arena, seguindo planejamento técnico desenvolvido junto à diretoria do estádio desde o início de 2026 e aproveitando a janela de inverno. A obra foi a mais abrangente desde a inauguração do estádio e representou a etapa final do processo iniciado em 2025 com a implantação do sistema híbrido por costura de fibras sintéticas", iniciou sua explicação a World Sports.

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A empresa buscou explicar tudo o que foi realizado em um gramado, até então, apontado como de excelência e entre os melhores do País, para se eximir de culpa. "Pela primeira vez, também foi realizada a remoção completa da camada orgânica acumulada ao longo dos anos, medida fundamental para restabelecer as condições ideais de drenagem, aeração e desenvolvimento do sistema radicular", seguiu.

"Vale destacar que a Neo Química Arena possui um sistema híbrido com grama de inverno (Ryegrass) sob base de areia, uma solução única no Brasil, inspirada nos padrões utilizados pelos principais gramados da Premier League e implantada de forma pioneira pela World Sports no país. Por se tratar de uma superfície estabelecida integralmente por semeadura, seu desenvolvimento e sua integração às fibras sintéticas ocorrem de maneira progressiva."

É nesta parte que vem a polêmica, já que a grama ainda não está em perfeitas condições para uso. "O fato de o campo ter retornado aos jogos ainda em processo de maturação agronômica, explica a menor densidade da cobertura vegetal e a exposição pontual da camada de areia nas áreas de maior utilização", destacou. "As melhores práticas internacionais para esse modelo híbrido com grama de inverno (Ryegrass) indicam cerca de oito semanas para a completa maturação da superfície. Na Neo Química Arena, o gramado entrou em operação aproximadamente 40 dias após o início da semeadura."

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O próximo jogo do Corinthians em sua casa será decisivo, contra o Internacional quarta-feira, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, e continuará no piso "inadequado."

"A World Sports, responsável pela implantação e gestão do gramado desde a construção da Arena, segue executando, em conjunto com a equipe do estádio, um protocolo específico de manejo para favorecer a consolidação do sistema radicular. A expectativa é que, dentro de aproximadamente quatro semanas, o gramado atinja plenamente o padrão de qualidade e performance que tornou a Neo Química Arena uma referência internacional em gramados esportivos", concluiu a empresa.