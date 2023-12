Wolverhampton segura pressão no final, vence o Chelsea, e reage no Campeonato Inglês

Siga o TNOnline no Google News

O Wolverhampton mostrou a sua força como mandante para se reabilitar no Campeonato Inglês ao derrotar o Chelsea, neste domingo, pelo placar de 2 a 1 pela 18ª rodada. O time do técnico Gary OOneal, que vinha de derrota, chegou aos 22 pontos, ocupa a parte intermediária da tabela, e se iguala ao adversário na pontuação da competição.

Os dois times voltam a campo já no meio da semana. Na quarta-feira, o Wolverhampton enfrenta fora de casa o Brentford. No mesmo dia, o Chelsea aposta na força do Stamford Bridge para receber o Crystal Palace.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, embora o Chelsea tenha marcado mais presença no campo ofensivo. Sterling, Gallagher e Palmer perderam boas chances de inaugurar o marcador. Pelo lado do Wolverhampton, o brasileiro Matheus Cunha teve pouca liberdade na frente para finalizar.

Na volta do intervalo, porém, o Wolverhampton conseguiu ser efetivo. Logo aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, Mario Lemina subiu mais que a marcação, cabeceou para o chão, e surpreendeu o goleiro Petrovic fazendo 1 a 0.

Equilibrado durante toda a etapa complementar, o jogo pegou fogo nos acréscimos. Aos 48 minutos, após roubada de bola do brasileiro João Gomes, Doherty aproveitou rebatida da zaga para deslocar o goleiro e fazer Wolverhampton 2 a 0.

A partida parecia estar definida, mas na sequência, o Chelsea balançou a rede e tornou o final de partida dramático. Em um cruzamento da direita, Christopher Nkunku cabeceou livre e descontou. A pressão dos visitantes aumentou, mas com pouco tempo para reagir, o duelo terminou com vitória do Wolverhampton.